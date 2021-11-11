KEMERBURGAZ'DA KORKUNÇ MANZARA; YOL KENARINA KEDİ VE KUŞ ÖLÜSÜ ATILDI - Son Dakika

Eyüpsultan, Kemerburgaz'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı. Hayvan ölülerinin kimler tarafından atıldığı bilinmezken, korkunç manzarayı görenler, duruma tepki gösterdi.

Kemerburgaz İstanbul Caddesi'nde yoldan geçenler, etrafı saran kötü kokunun kaynağını merak ederek etrafı kontrol etti. Ardından korkunç manzara ile karşılaşarak, yolun kenarına atılmış çok sayıda kedi ve kuş ölüsü gördü. Hayvan ölülerinin nereden getirilip, kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

ÇOK KÖTÜ BİR KOKU VARDI, NE KOKUYOR DİYE BAKINCA ŞOK OLDUM

Yoldan geçerken kedi ve kuş ölülerini fark eden Tevfik Şahin, Kedileri, komple belediye mi getirdi, kim getirdi... Kuş ölüsü, kedi ölüsü insanlıktan çıkılmışçasına bir hareket. Hepsi buraya atılmış, üzerlerine bir toprak dahi atılmamış. Nasıl öldü, ne oldu, ondan da bir bilgimiz yok. Böyle insanın vicdanı sızlıyor. Yolun kenarına bırakmışlar, nereden geldiği de meçhul şu an için diye konuştu.

Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyleyen Nergiz Abdurrahmanova ise, Biz de yoldan geçerken kedileri gördük, kokusundan belliydi. Şok oldum görünce. Çok kedi var, kuş var burada, atmışlar. Çok kötü kokuyor, geçerken ne kokuyor diye baktım, şok oldum şeklinde konuştu.