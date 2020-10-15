Kenter Tiyatrosu İBB bünyesine katılıyor - Son Dakika

Kenter Tiyatrosu İBB bünyesine katılıyor

15.10.2020 22:19
Kenter Tiyatrosu İBB bünyesine katılıyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ekim ayı 3. oturumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ekim ayı 3. oturumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapılan toplantıda, "Kenter Tiyatrosu", "Formula-1" ve " Büyükçekmece'deki Albatros bölgesi"yle ilgili komisyon raporları oylamaya sunuldu.

Meclis'te, Şişli'deki Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınmasını içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Albatros bölgesi Meclis'te tartışıldı

Meclis'te, Büyükçekmece sahilindeki Albatros bölgesiyle ilgili komisyon raporu tekrar gündeme geldi.

Konuyla ilgili söz alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, alanın istimlak yoluyla turizm ve ticaret alanı yapılmak üzere şartlı olarak alındığını söyledi.

İBB İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol ise vatandaşların bölgenin park olmasını talep ettiğini dile getirerek, "Başkanın orada 'sahilde park yaptık' dediği alanlar, maalesef insanların rahat ulaşamadığı kafeteryalarla kirletilmiş vaziyette bulunuyor. Dolayısıyla burada sadece halkın park ihtiyacına uygun park yapılması en büyük ihtiyaç. Bu dosyanın ilginç konusu, ne hikmetse İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu buranın park olmasına razı değil, bunu anlayamadık. Bu dikkat çekici." diye konuştu.

AK Parti Meclis üyesi Hasan Bacıoğlu da Fatih ve Atatürk mahallelerinde deprem toplanma alanı bulunmadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Bu alanın yeşil alan kalması doğru ve isabetli bir karardır. Büyükçekmece'nin yaklaşık 40 bin nüfuslu Fatih ve Atatürk mahallelerinin deprem anında toplanma alanı bulunmamaktadır. Bu alanın yeşil alana ve deprem toplanma alanına çevrilmesiyle toplanma alanı olarak kullanılacak alandır. 40 bin nüfuslu 2 mahallede böyle bir toplanma alanı olmaması eksikliktir. İBB Başkanı İmamoğlu bu bölgeyi çok iyi bilir. Ekrem Beyin yeşil alana alınmış bu alanı tekrar imara açılması noktasında verdiği iade kararını Büyükçekmece ve İstanbullu vatandaşlarımız endişe ve tereddütle karşılamıştır."

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan komisyon raporu, meclis salt çoğunluk ısrar kararı olarak kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ederek Meclis'e tekrar gönderdiği Albatros sahili turizm planı raporu, Meclis tarafından bir kez daha reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece, Yenikapı, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenter Tiyatrosu İBB bünyesine katılıyor - Son Dakika

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