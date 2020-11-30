Kenya, Somali'nin iç işlerine karıştığına yönelik suçlamaları reddetti - Son Dakika

Kenya hükümeti, Somali'nin iç işlerine karıştığı ve siyasi baskı uyguladığına dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Kenya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kenya'nın, Somali'nin yeniden inşası için destek olmaya devam ettiği kaydedildi.

Kenya'nın Somali'nin iç işlerine karıştığına dair iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Kenya hükümeti, özellikle Afrika'daki tüm ülkelerin bağımsızlık, siyasi istikrar ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor ve destekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kenya'nın açıklaması, iç işlerine karıştığını iddia eden Somali'nin, Nairobi Büyükelçisini geri çağırmasının ardından geldi.

Somali'den Kenya'ya suçlama

Somali Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'u geri çağırmış, Kenya'nın Mogadişu Büyükelçisi'nden de ülkesine dönmesini istemişti.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Kenya hükümetinin, Somali'deki siyasi ve ekonomik çıkarlarını sürdürmek için Jubaland Eyalet Başkanı Ahmet Madoobe'ye büyük siyasi baskı uyguladığı ifade edilmişti.

Kenya, komşusu Somali'deki sınır eyaletlerinin iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Mogadişu hükümeti tarafından sık sık eleştiriliyor.