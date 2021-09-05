Kepez'de "off-road" heyecanı - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde "Off-Road Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Kepez Belediyesinin halkın kullanımına kazandırdığı Dokuma Park'ta, off-road tutkunları bir araya geldi.
Dün test sürüşleriyle başlayan "Off-Road Buluşması", bugün "Ödüllü Off-Road" ve "Halk Katılımlı Parkur" turlarıyla devam etti.
Kepez Belediyesi ve bazı off-road kulüplerinin katkılarıyla düzenlenen yarışlara çok sayıda off-road tutkunu katıldı.
Zorlu mücadeleyi en az hatayla geçen pilotlara, akşam düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.
Kaynak: AA
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