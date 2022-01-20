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Keşan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Keşan'da huzur ve güven uygulaması

20.01.2022 14:58
Keşan'da huzur ve güven uygulaması

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda vatandaşın GBT'si (Genel Bilgi Toplama Sistemi) sorgulanırken, kurallara uymayanlara para cezası kesildi, aranması olan şahıslar adalete teslim edildi.

Keşan'da periyodik aralıklarla yapılmaya devam eden Huzur ve Güven uygulamalarının bir sonraki ayağı dün gerçekleştirildi.

Keşan'ı bir çok noktasında devriye ekipler ve sabit noktalarda yapılan uygulamaya toplamda 130 personel katıldı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekim de ekiplere eşlik etti. Denetimler kapsamında bin 13 şahsın sorgusu yapılırken izlem kaydına uymadığı tespit edilen bir kişi ve yoklama kaçağı bir kişi hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca aralarında Vergi Kanunu'na Muhalefet, basit yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan aranması olan 4 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kahvehane, internet kafe ve hurdacıların da denetimlerinin yapıldığı çalışmalar, trafik uygulamaları ile devam etti. Trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler sırasında 127 aracın sorgusu yapıldı. Çalışmalarda 2 adet motosiklet trafikten men edilirken 2 araç sürücüsüne de toplamda 4 bin 951 lira para cezası kesildi.

Şehrin birçok notasında süren trafik uygulamalarında, sürücüler bazı eksiklikleri sebebiyle zaman zaman uyarılırken, bir araç sürücüsü ise plakasının görünmesine imkan vermeyecek şekilde çamurla kaplanmasından dolayı ikaz edildi. Aracından inen sürücü, ıslak mendil ile plakasını sildi.

Gün içinde süren çalışmalarda keyifli anlar da yaşandı. Alparslan Türkeş Meydanı üzerinde yürütülen denetimlere, o sırada akülü aracıyla geçmekte olan minik bir sürücü takıldı. Polis abileriyle sohbet eden minik, çalışmalara renk kattı. - EDİRNE

Keşan'da huzur ve güven uygulaması
Keşan'da huzur ve güven uygulaması
Keşan'da huzur ve güven uygulaması

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika


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