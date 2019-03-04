Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

1 saat önce

Çanakkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

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Çanakkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çanakkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Çanakkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Çanakkale Belediyesi: Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)


Merkez Kepez Beldesi: Alper Altınok


Ayvacık: Mehmet Ünal Şahin


Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Halil Zahit Mert


Biga: Bülent Erdoğan


Biga Karabiga Beldesi: Ahmet Elbi


Biga Gümüşçay Beldesi: Adnan Pastırmacı


Bayramiç: Saadettin Arslan


Çan: Abdurrahman Kuzu


Çan Terzialan Beldesi: Tuncay Göymen


Yenice: Veysel Acar


Yenice Kalkım Beldesi: İbrahim Taşkın


Eceabat: Adem Ejder


Gelibolu: Bülent Çetin


Gelibolu Evreşe Beldesi: Ali Kamil Soyuak


Gelibolu Kavakköy Beldesi: Yağmur Erçoban


Lapseki: Eyüp Yılmaz


Lapseki Çardak Beldesi: Ahmet Öztürk


Lapseki Umurbey Beldesi: Nail Pekşen


Ezine: Güray Yüksel


Ezine Geyikli Beldesi: Mevlüt Oruçoğlu


Gökçeada: Muzaffer Dağlar


Bozcaada: Erdoğan Madak


Cumhuriyet Halk Partisi


Çanakkale Belediyesi: Ülgür Gökhan (Millet İttifakı)


Merkez Kepez Beldesi: Birol Aslan


Ayvacık: Mesut Bayram


Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Cengiz Balkan


Biga: İsmail Işık


Biga Karabiga Beldesi: Muzaffer Karataş


Biga Gümüşçay Beldesi: Engin Özalp


Bayramiç: Mert Uygun


Çan: Bülent Öz


Çan Terzialan Beldesi: Feride Demirbaş


Eceabat: Metin Övün


Gelibolu: Mustafa Özacar


Gelibolu Evreşe Beldesi: Şefik Ay


Gelibolu Kavakköy Beldesi: Necati Kopça


Lapseki Umurbey Beldesi: Erdal Doğan


Lapseki Çardak Beldesi: Metin Semerci


Ezine: Halil Büyükerol


Ezine Geyikli Beldesi: Ercan Yılmaz


Bozcaada: Hakan Can Yılmaz


Milliyetçi Hareket Partisi


Merkez Kepez Beldesi: Serkan Ön


Ayvacık: Selçuk Gedik


Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Mualla Tunçel

Bayramiç: Şuayip Başaran


Çan Terzialan Beldesi: Arif Yumuşak


Yenice: Levent Akyol


Yenice Kalkım Beldesi: Özgür Demirtaş


Eceabat: Engin Derse


Gelibolu: Mehmet Eligül


Gelibolu Kavak Beldesi: İbrahim Bartın


Gelibolu Evreşe Beldesi: Fatih Erer


Lapseki Umurbey Beldesi: Aliye Ertopçu


Ezine: Ali Teyfik Aytimurer


Ezine Geyikli Beldesi: Doğan Labar


Gökçeada: Ertan Erdoğan


Bozcaada: Özgür Acar


İYİ Parti


Yenice: Osman Nuri Duran

Eceabat: Saim Zileli


Lapseki: Gani Mehmet Ekim


Ezine: Zühtü Şansal Erdil


Gökçeada: Ünal Çetin (Millet İttifakı)


Saadet Partisi


Çanakkale Belediyesi: Cemil Pehlivan


Merkez Kepez Beldesi: Ramazan Doğan


Ayvacık: Faruk Gönül


Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Erbah Ustaoğlu


Biga: Adnan Kömürcü


Biga Karabiga Beldesi: Hamidullah Orakçı


Biga Gümüşçay Beldesi: Zekai Uluçay


Bayramiç: Ali Algül


Çan: Orhan Görmez


Çan Terzialan Beldesi: Tayyip Talha Peker


Yenice: İsmail Tütüncü


Yenice Kalkım Beldesi: Hüseyin Karakaçan


Eceabat: Cumhur Aydın


Gelibolu: Bünyamin Ünlü


Gelibolu Evreşe Beldesi: Hamit Puhaloğlu


Gelibolu Kavakköy Beldesi: Mehmet Yenice


Lapseki: Ayhan Söndür


Lapseki Çardak Beldesi: Ramazan Saltuk Buğra Güleç


Lapseki Umurbey Beldesi: Osman Semi Ceylan


Ezine: Mustafa Erol


Ezine Geyikli Beldesi: Bülent Kardaş


Gökçeada: Kadir Baş


Bozcaada: Hüseyin Algül

Bağımsız Türkiye Partisi

Çanakkale Belediyesi: Şehabettin Kısa

Merkez Kepez Beldesi: Necat Acar

Büyük Birlik Partisi

Çanakkale Belediyesi: Hakan Havuz

Demokratik Sol Parti

Çanakkale Belediyesi: Aydeniz Taşova

Merkez Kepez Beldesi: Erhan Özel

Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Melike As

Vatan Partisi


Gelibolu: Serkan Özbakır


Gelibolu Kavak Beldesi: Serkan Avcı


Biga: Hüseyin Çimen


Türkiye Komünist Partisi

Çanakkale Belediyesi: Reyhan Yıldırım

Gökçeada: Ferruh Taşdelen

Çanakkale Bağımsız


Çanakkale Belediyesi: İlyas Terzi


Merkez Kepez Beldesi: Gökhan Bayram

Ezine: Ali Altan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Ali Altan, Çanakkale, Politika
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