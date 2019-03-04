Kesin Aday Listesi

Çanakkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çanakkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Çanakkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.





İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Çanakkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Çanakkale Belediyesi: Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)





Merkez Kepez Beldesi: Alper Altınok





Ayvacık: Mehmet Ünal Şahin





Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Halil Zahit Mert





Biga: Bülent Erdoğan





Biga Karabiga Beldesi: Ahmet Elbi





Biga Gümüşçay Beldesi: Adnan Pastırmacı





Bayramiç: Saadettin Arslan





Çan: Abdurrahman Kuzu





Çan Terzialan Beldesi: Tuncay Göymen





Yenice: Veysel Acar





Yenice Kalkım Beldesi: İbrahim Taşkın





Eceabat: Adem Ejder





Gelibolu: Bülent Çetin





Gelibolu Evreşe Beldesi: Ali Kamil Soyuak





Gelibolu Kavakköy Beldesi: Yağmur Erçoban





Lapseki: Eyüp Yılmaz





Lapseki Çardak Beldesi: Ahmet Öztürk





Lapseki Umurbey Beldesi: Nail Pekşen





Ezine: Güray Yüksel





Ezine Geyikli Beldesi: Mevlüt Oruçoğlu





Gökçeada: Muzaffer Dağlar





Bozcaada: Erdoğan Madak





Cumhuriyet Halk Partisi





Çanakkale Belediyesi: Ülgür Gökhan (Millet İttifakı)





Merkez Kepez Beldesi: Birol Aslan





Ayvacık: Mesut Bayram





Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Cengiz Balkan





Biga: İsmail Işık





Biga Karabiga Beldesi: Muzaffer Karataş





Biga Gümüşçay Beldesi: Engin Özalp





Bayramiç: Mert Uygun





Çan: Bülent Öz





Çan Terzialan Beldesi: Feride Demirbaş





Eceabat: Metin Övün





Gelibolu: Mustafa Özacar





Gelibolu Evreşe Beldesi: Şefik Ay





Gelibolu Kavakköy Beldesi: Necati Kopça





Lapseki Umurbey Beldesi: Erdal Doğan





Lapseki Çardak Beldesi: Metin Semerci





Ezine: Halil Büyükerol





Ezine Geyikli Beldesi: Ercan Yılmaz





Bozcaada: Hakan Can Yılmaz





Milliyetçi Hareket Partisi





Merkez Kepez Beldesi: Serkan Ön





Ayvacık: Selçuk Gedik





Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Mualla Tunçel



Bayramiç: Şuayip Başaran





Çan Terzialan Beldesi: Arif Yumuşak





Yenice: Levent Akyol





Yenice Kalkım Beldesi: Özgür Demirtaş





Eceabat: Engin Derse





Gelibolu: Mehmet Eligül





Gelibolu Kavak Beldesi: İbrahim Bartın





Gelibolu Evreşe Beldesi: Fatih Erer





Lapseki Umurbey Beldesi: Aliye Ertopçu





Ezine: Ali Teyfik Aytimurer





Ezine Geyikli Beldesi: Doğan Labar





Gökçeada: Ertan Erdoğan





Bozcaada: Özgür Acar





İYİ Parti





Yenice: Osman Nuri Duran



Eceabat: Saim Zileli





Lapseki: Gani Mehmet Ekim





Ezine: Zühtü Şansal Erdil





Gökçeada: Ünal Çetin (Millet İttifakı)





Saadet Partisi





Çanakkale Belediyesi: Cemil Pehlivan





Merkez Kepez Beldesi: Ramazan Doğan





Ayvacık: Faruk Gönül





Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Erbah Ustaoğlu





Biga: Adnan Kömürcü





Biga Karabiga Beldesi: Hamidullah Orakçı





Biga Gümüşçay Beldesi: Zekai Uluçay





Bayramiç: Ali Algül





Çan: Orhan Görmez





Çan Terzialan Beldesi: Tayyip Talha Peker





Yenice: İsmail Tütüncü





Yenice Kalkım Beldesi: Hüseyin Karakaçan





Eceabat: Cumhur Aydın





Gelibolu: Bünyamin Ünlü





Gelibolu Evreşe Beldesi: Hamit Puhaloğlu





Gelibolu Kavakköy Beldesi: Mehmet Yenice





Lapseki: Ayhan Söndür





Lapseki Çardak Beldesi: Ramazan Saltuk Buğra Güleç





Lapseki Umurbey Beldesi: Osman Semi Ceylan





Ezine: Mustafa Erol





Ezine Geyikli Beldesi: Bülent Kardaş





Gökçeada: Kadir Baş





Bozcaada: Hüseyin Algül



Bağımsız Türkiye Partisi



Çanakkale Belediyesi: Şehabettin Kısa



Merkez Kepez Beldesi: Necat Acar



Büyük Birlik Partisi



Çanakkale Belediyesi: Hakan Havuz



Demokratik Sol Parti



Çanakkale Belediyesi: Aydeniz Taşova



Merkez Kepez Beldesi: Erhan Özel



Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Melike As



Vatan Partisi





Gelibolu: Serkan Özbakır





Gelibolu Kavak Beldesi: Serkan Avcı





Biga: Hüseyin Çimen





Türkiye Komünist Partisi



Çanakkale Belediyesi: Reyhan Yıldırım



Gökçeada: Ferruh Taşdelen



Çanakkale Bağımsız





Çanakkale Belediyesi: İlyas Terzi





Merkez Kepez Beldesi: Gökhan Bayram



Ezine: Ali Altan

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