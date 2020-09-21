"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Adanalıoğlu'nda temizlik çalışması - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Adanalıoğlu'nda temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki sahil ve çevresindeki çöpleri topladı.

Kum eleme ve temizleme makinesi yardımıyla ayrıştırılan atıklar, kamyonlara yüklenerek çöp depolama alanına taşındı.

Ekipler, çalışmaların ardından sahil ve çevresine yeni çöp konteynerları bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adanalıoğlu Mahalle muhtarı Kazım Can, bölgeye sahile özel ilgi gösterildiğini belirterek, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

Adanalıoğlu sahili çevresindeki 2,5 milyon metrekarelik alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmişti.