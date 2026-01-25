Kestel'de AK Parti Toplantısı - Son Dakika
Kestel'de AK Parti Toplantısı

25.01.2026 11:19
AK Parti Kestel Danışma Toplantısı'nda zamlar eleştirildi, yeni üye kazanımları vurgulandı.

AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Kestel'de düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe danışma toplantılarının saha çalışmaları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, AK Parti'nin "mazeret değil hizmet siyaseti" yaptığını söyledi. Gürkan, partinin her zaman sahada, vatandaşın arasında olduğunu vurguladı.Bursa Büyükşehir Belediyesini su ve ulaşım zamları üzerinden eleştiren Gürkan, uygulanan zamların vatandaşın faturalarına ciddi şekilde yansıdığını savundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesini su zamlarıyla ilgili eleştiren Gürkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Suya yüzde 30 zam dediler, arkasından vatandaşa yüzde 100 yüzde 150 faturalar gelmeye başladı. 400-500 liralık faturalar, bin 400, bin 500 liralara çıkmaya başladı. Geçtiğimiz haftada ulaşıma zam yapıldı. Dediler ki fazla bir zam yapmıyoruz, yüzde 14 zam yapıyoruz, 35 lirayı sadece 40 lira yapıyoruz dediler. Peki detaylarına girmeye başladığımızda, 8,5 liralık bileti 12 lira yapıp yüzde 40 zam yaptılar. Bu yetmedi uzun hatlarda, 27,5 liralık fiyatları, 40 liraya çıkarıp yüzde 45 zam yaptılar. 1 Nisan'da göreve geldiklerinde 12 liralık abonban, bugün 40 lira. Aradaki fark yüzde 233."

Ayrıca, geçmişte başlatılan bir projenin iptal edilmesi nedeniyle ileride Bursa'da çöp krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir ise teşkilatın 2025 yılı çalışmaları ve yol haritası için bir araya geldiklerini belirterek, son iki ayda bin 240 yeni üye kazandırdıklarını açıkladı. Gürkan da Kestel'de toplamda 11 bin yeni üyenin partiye katıldığını ifade etti.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da ilçede devam eden projeler hakkında bilgi vererek, çalışmaların kararlılıkla süreceğini söyledi.

Kaynak: AA

