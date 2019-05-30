Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Rize'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 44 gaziye madalya ve beratları verildi.

Rize'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 44 gaziye madalya ve beratları verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların gazilere verilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Kıbrıs Harekatı videosunun izletilmesinin ardından konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dalkıran, 45 yıl önce Kuzey Kıbrıs'ta soydaşların büyük bir zulüm ve saldırılara maruz kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Orada verilen mücadelenin tarihin altın sayfalarına altın harflerle kazındığını burada haklı ve gururlu bir şekilde bugün ifade edebiliyoruz. Türk ordusunun Kuzey Kıbrıs ve genelinde yürüttüğü bu harekat, Türk tarihinin en önemli sayfalarından biri haline geldi. Bizim tarihimiz ve geçmişimiz zaferlerle dolu."

Konuşmaların ardından Dalkıran ve protokol üyelerince 44 gazi ve gazi yakınına madalya ve beratları verildi.

Kıbrıs gazisi Ahmet Karaca, madalyasını Ahmet Dalkıran'dan alırken gözyaşlarını tutamadı.

Karaca, 1974 yılında Kuzey Kıbrıs harekatına katıldığında 2 aylık asker olduğunu belirterek, yaşadıklarını aktardı.

Gazi Selahattin Akar da 14 ay orada kaldığını kaydederek, "Kıbrıs'ta yaşadıklarımız anlatılmıyor, sadece yaşanıyor. Şu an anlatsam ağlarım yani. Madalya verirken de orada yaşadığımız duyguların aynısını burada yaşadım." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş ile müdür yardımcıları Halil Pehlivan, Mehmet İsmailoğlu, gaziler ve yakınları katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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