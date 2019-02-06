Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Müzakerelerin Başlaması Kıbrıslı Türklerin Siyasi Eşitliğinin Kabulüne Bağlı"

Kıbrıs'ta Müzakerelerin Başlaması Kıbrıslı Türklerin Siyasi Eşitliğinin Kabulüne Bağlı"

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlayabilmesinin, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin ve kararlara etkin katılımının kabulüne bağlı olduğunu bildirdi.

Kıbrıs'ta Müzakerelerin Başlaması Kıbrıslı Türklerin Siyasi Eşitliğinin Kabulüne Bağlı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlayabilmesinin, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin ve kararlara etkin katılımının kabulüne bağlı olduğunu bildirdi.

Sözcü Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Rum Lider Nikos Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı telefonla arayarak bir araya gelme arzusunu ilettiğini vurguladı.

Telefon görüşmesinde, şubat ayının son haftası saptanacak bir günde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi amacıyla iki tarafın istişare içinde olması yönünde mutabakata varıldığını ifade eden Barış Burcu, Akıncı'nın görüşmede, Rum lider Anastasiadis'ten kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi konusunda somut öneriler dinlemeyi beklediğini kaydetti.

Sözcü Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu beklentisini Rum lider Anastasiadis'e telefon görüşmesinde ilettiğini vurguladığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da ifade ettiği gibi Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için geçmiş mutabakatlara da sadık kalınarak, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin ve kararlara etkin katılımının kabulünün yer alması gerekeceği şüphesizdir. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla sürdürülmekte olan ve müzakerelerin başlaması için ortak bir zeminin olup olmadığının tespitini hedefleyen çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Ortak bir zeminin olup olmadığı hususu, Lute'un bütün temaslarının tamamlamasından sonra belli olacaktır."

Kıbrıs'ta liderler, son olarak 26 Ekim 2018'de Spehar'ın ev sahipliğinde ara bölgede bir araya gelmişti.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında İsviçre'nin Crans Montana kasabasında Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:28 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel
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