KİK, Yemenli taraflar arasındaki müzakerelerin Riyad'da gerçekleştirileceğini açıkladı - Son Dakika
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KİK, Yemenli taraflar arasındaki müzakerelerin Riyad'da gerçekleştirileceğini açıkladı

17.03.2022 23:19
KİK, Yemenli taraflar arasındaki müzakerelerin Riyad'da gerçekleştirileceğini açıkladı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemenli taraflar arasında, ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan müzakerelerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemenli taraflar arasında, ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan müzakerelerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Riyad'daki KİK merkezinde basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Nayif el-Hacraf, müzakerelerle Yemen'de ateşkesin sağlanması ve siviller için insani koridorların açılmasının amaçlandığını kaydetti.

Hacraf, Yemenli taraflara, 29 Mart-7 Nisan tarihlerinde KİK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu müzakerelere tam katılım çağrısında bulundu.

Müzakereler sonucunda, taraflar arasında yapılacak anlaşmalar için yol haritasının çizileceğini söyleyen Hacraf, düzenlediği müzakerelerle KİK'in Yemen'deki krizi sona erdirmenin yanı sıra Yemen halkını tekrar güvenlik ve istikrara kavuşturmak istediğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husilerden Hacraf'ın sözleriyle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Husiler dün, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer alan ülkelerle, Yemen'e saldırı gerçekleştirmemiş ve tarafsız bir ülkede diyaloğa olumlu yaklaştıklarını açıklamıştı.

Yemen'de 7 yıldır süren iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılının sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Riyad, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KİK, Yemenli taraflar arasındaki müzakerelerin Riyad'da gerçekleştirileceğini açıkladı - Son Dakika


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