Kılıçdaroğlu: Artık Hiçbir Yer Kale Değildir. Türkiye Bizim, Hepimizin! Her İlde, İlçede, Mahallede, Köyde, Mezrada Büyük Uyanışı Görüyoruz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Artık Hiçbir Yer Kale Değildir. Türkiye Bizim, Hepimizin! Her İlde, İlçede, Mahallede, Köyde, Mezrada Büyük Uyanışı Görüyoruz

05.06.2022 17:07
Kılıçdaroğlu: Artık Hiçbir Yer Kale Değildir. Türkiye Bizim, Hepimizin! Her İlde, İlçede, Mahallede, Köyde, Mezrada Büyük Uyanışı Görüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye yeni 700 üyenin katıldığı Kayseri için “AKP’nin kalesi” ifadesinin kullanıldığı haberi alıntılayarak, “Artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim, hepimizin! Her ilde, ilçede, mahallede, köyde, mezrada büyük uyanışı görüyoruz. Gidiyoruz, tanışıyoruz, kucaklaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni 700 üyenin katıldığı Kayseri için "AKP'nin kalesi" ifadesinin kullanıldığı haberi alıntılayarak, "Artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim, hepimizin! Her ilde, ilçede, mahallede, köyde, mezrada büyük uyanışı görüyoruz. Gidiyoruz, tanışıyoruz, kucaklaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kayseri'de 700 kişi CHP'ye katıldı ve bunun için dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın katılımıyla bir tören düzenlendi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu katılım töreninin "AKP'nin kalesi Kayseri'de CHP'ye 700 yeni üye" başlığıyla yayınlandığı bir haberi, sosyal medya hesabından alıntıladı ve şu mesajı paylaştı:

"Artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim, hepimizin! Her ilde, ilçede, mahallede, köyde, mezrada büyük uyanışı görüyoruz. Gidiyoruz, tanışıyoruz, kucaklaşıyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Artık Hiçbir Yer Kale Değildir. Türkiye Bizim, Hepimizin! Her İlde, İlçede, Mahallede, Köyde, Mezrada Büyük Uyanışı Görüyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Artık Hiçbir Yer Kale Değildir. Türkiye Bizim, Hepimizin! Her İlde, İlçede, Mahallede, Köyde, Mezrada Büyük Uyanışı Görüyoruz - Son Dakika
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