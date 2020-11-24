Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

24.11.2020 14:07
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bostancı-Dudullu metro hattında hayatını kaybeden iki işçiye ilişkin davada dün karar çıktığını anımsatarak, "Her şeye karşın bu memlekette hakimler var. O hakimleri şükranla, saygıyla anmak da bizim temel görevimiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bostancı- Dudullu metro hattında hayatını kaybeden iki işçiye ilişkin davada dün karar çıktığını anımsatarak, "Her şeye karşın bu memlekette hakimler var. O hakimleri şükranla, saygıyla anmak da bizim temel görevimiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, kavgasız gürültüsüz bir hafta dileyerek başladı.

Zeycan Yedigöl'ün 39 yıldır hasretini çektiği oğlunu bulamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, 10 Nisan 1981'de görevliler tarafından alınan çocuğunun mezarını aradığını ancak onu bulamadan vefat ettiğini anlattı.

"Bir anne evladına hasret toprağa verildi." diyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin, adaletin olduğu yerde bunlar olur mu? Üstelik Zeycan Yedigöl, 2011 yılında Erdoğan ile görüştü. 'Evladımın öldüğünü biliyorum, en azından mezarını gösterin, başında bir Fatiha okuyayım. Elimi mezar taşına süreyim.' Ama bulunmadı." sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin bunları unutmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Eğer biz CHP'liler olarak haksızlığın ve adaletsizliğin karşısında susarsak, görevimizi yapmamış oluruz. Millete karşı görevimizi yapmamış oluruz. Biz CHP'liyiz. Bizim konumumuz, durumumuz; dünyaya, Türkiye'ye, insanlara bakışımız daha farklıdır. Biz insanlar arasında ayrım yapmayız. Hangi görüşten olursa olsun, her insanın görüşü saygıdeğerdir. Hangi kimlikten olursa olsun her insanını kimliği saygıdeğerdir. Hangi yaşam tarzından olursa olsun herkese saygı duymak, CHP'lilerin temel görevidir. Bizi, diğer partilerden ayıran temel nokta budur. Bizim sevdamız Türkiye'dir, Türkiye'de yaşayanlardır, bayrağımızdır, vatanımızdır. Biz ayrım yapmayız. Haksızlığa tahammül etmeyiz. Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olmak, o haksızlığı gidermek temel görevimizdir. Tarihin bize yüklediği böyle bir sorumluluk var. Bu tarihi sorumluluğu genel başkanlarımız bugüne kadar getirdi, biz de sonra götürmek zorundayız."

"Adalet önce insanın vicdanında olmalıdır"

Kemal Kılıçdaroğlu, adaleti sağlayacak olan kişilerin hakimler olduğuna işaret ederek, yargıçların, sadece hukuku değil vicdanının da sesini dinlemek zorunda olduklarını, adaletin böyle gerçekleşebileceğini vurguladı.

Kanun çıkarmakla adaletin gerçekleşmeyeceğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Adalet önce insanın vicdanında olmalıdır. Ahlakında, erdeminde, bilgisinde, düşüncesinde olmalıdır. Adalet budur." diye konuştu.

Bostancı-Dudullu metro hattında hayatını kaybeden iki işçinin ailelerini ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Akif Hamzaçebi de 'Ben izleyeceğim.' demişti. Aileler bizden onu istemişti, 'Bizi yalnız bırakmayın, davalarımızı izleyin.' Dün tarihi bir karar çıktı. '5'li çete' diye tanımladığımız grubun yaptığı metro inşaatında bu firmaların yetkilileri ve alt yüklenici firmaların yetkilileri ertelenmeksizin 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 işçinin hayatı... Adalet bir şekliyle yerini buluyor. İki işçinin aileleri 'Davamızı izleyin, karşı taraf çok güçlü. Dolayısıyla yargıyı etkileyebilirler. Ölen kişiler suçlu ilan edilebilir.' demişti. Ama her şeye karşın bu memlekette hakimler var. O hakimleri şükranla, saygıyla anmak da bizim temel görevimiz."

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Metro, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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