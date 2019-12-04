Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.
CHP Genel Merkezin'de gerçekleşen görüşmede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. 1 saate yakın süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Görüşmeden detaylar
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,
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