Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu

05.03.2022 13:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi İstiklal Marşı okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun protokolde programı dinlemesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

İstiklal Marşı okunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması

Salondaki katılımcılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun protokolde programı dinlemesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinceYenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu
Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu
Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu

YORUMLAR
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız' CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız' Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organ bir arada olacak Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organ bir arada olacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Ran, İstiklal Marşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu - Son Dakika


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