Kılıçdaroğlu, partisinin sağlık çalıştayında konuştu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
İstiklal Marşı okunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması
Salondaki katılımcılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun protokolde programı dinlemesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinceYenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'na katıldı.
Kaynak: AA
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