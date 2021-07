Kınık'ta Halk Eğitim Müdürlüğü kurslarına ilgi artıyor - Son Dakika

Kınık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Sakin, diğer kurumlarla yaptıkları işbirlikleri sayesinde açtıkları kurslara ilgide 2017'den bu yana artış gözlemlediklerini bildirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren merkezin ilçede kent ya da köy ayrımı yapmaksızın kurslar açtığını, her mahallede tüm yaş gruplarına hitap eden eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

Sakin, şu değerlendirmede bulundu:

"Her mahallede kurs açabilmemiz noktasında işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşların katkısı çok. Özellikle kurumlar arası koordinasyonu sağlamamızda Kaymakamız Erol Türkmen'in desteğini her zaman görüyoruz. Belediye Başkanımız Sadık Doğruer'in yaygın eğitim kurslarını açmamızda önemli katkısı var. Kurs merkezi olarak Belediyemize ait bina ve tesisleri kullanıyoruz. Özellikle 2017 yılından itibaren vatandaşlarımızın halk eğitim kurslarına katılımının arttığını görüyoruz. Bunda en önemli faktörün kurumlar arası işbirliği olduğu aşikar."

İlçe halkına ek gelir imkanı da getiren kursların yeni Halk Eğitim Merkezi binasının faaliyete geçmesiyle daha fazla sayıda vatandaşa ulaşacağını da aktaran Sakin, Kınık'ta kurulacak Tıbbi ve Aromatik Bitki İhtisas Bölgesinin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için de eğitim düzenleme konusunda çalışmalarının devam ettiğini aktardı.