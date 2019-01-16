Son Dakika Haberleri: Kiraz'da Sgk Hizmet Noktası Açıldı

Kiraz'da Sgk Hizmet Noktası Açıldı

37 dakika önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde eski zabıta binası, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Noktası olarak hizmete açıldıKiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin önemli bir ihtiyacanın karşılanmış olmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Kiraz'da Sgk Hizmet Noktası Açıldı, System.String[]
İzmir'in Kiraz ilçesinde eski zabıta binası, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Noktası olarak hizmete açıldı

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin önemli bir ihtiyacanın karşılanmış olmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Bunun sosyal bir proje olduğunu kaydeden Özçınar, şöyle konuştu:

"Hemşerilerimizin çok büyük bir sıkıntı yaşadığı durumdu bu. Bu projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun yıllar biz bunun çabasını verirken SGK il müdürümüz, esnaf odası başkanlarımız, kaymakamımız ile birlikte belki defalarca İzmir'e ve Ankara'ya gitmek durumunda kaldık. Fakat çekilen çilenin hepsi bir gün bitecekti. O gün bugün oldu. Tüm Kirazlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar devletimizden ne istediysek kırmadılar. Bundan sonra kırmayacaklarını da biliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:52 Kaynak: AA

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