Kiraz'da Sgk Hizmet Noktası Açıldı
37 dakika önce
İzmir'in Kiraz ilçesinde eski zabıta binası, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Noktası olarak hizmete açıldıKiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin önemli bir ihtiyacanın karşılanmış olmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.
İzmir
'in Kiraz
ilçesinde eski zabıta binası, Sosyal Güvenlik Kurumu
Hizmet Noktası olarak hizmete açıldı
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar
açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin önemli bir ihtiyacanın karşılanmış olmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.
Bunun sosyal bir proje olduğunu kaydeden Özçınar, şöyle konuştu:
"Hemşerilerimizin çok büyük bir sıkıntı yaşadığı durumdu bu. Bu projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun yıllar biz bunun çabasını verirken SGK
il müdürümüz, esnaf odası başkanlarımız, kaymakamımız ile birlikte belki defalarca İzmir'e ve Ankara
'ya gitmek durumunda kaldık. Fakat çekilen çilenin hepsi bir gün bitecekti. O gün bugün oldu. Tüm Kirazlı
hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar devletimizden ne istediysek kırmadılar. Bundan sonra kırmayacaklarını da biliyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:52 Kaynak: AA
Nihat Zeybekci, Bir İlke İmza Atarak İzmirlilerle WhatsApp Üzerinden Konuşacak
Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi
Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor