Kırgızistan'da Ramazan Bayramı - Son Dakika

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadethaneler ve meydanlarda bayram namazı kılınmazken Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı evlerinde kutluyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yayımladığı videolu mesajla vatandaşların bayramını kutladı.

Ceenbekov, "Bu yılki ramazan ayının güzel günlerini, küresel koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirmek zorunda kaldık. Virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tüm tıbbi gerekliliklere uyduk ve katı disiplini gözlemledik. Mevcut durumu anladığınız, kurallara ve tavsiyelere uyduğunuz için hepinize derinden teşekkür ediyorum. Maske ve temizlik hassasiyetine dikkat edersek bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağız." diye konuştu.

Normal hayata kademeli geçişi devam ettirdiklerini belirten Ceenbekov, "Salgınla ilgili durumun her an dramatik bir şekilde değişmesi mümkündür." uyarısında bulundu.

Ceenbekov, şimdiye kadar devlet tarafından bazı kısıtlamaların ve sıkı kontrollerin getirildiğini ancak bundan sonra kişisel sorumluluk zamanının geldiğinin altını çizdi.

Ramazan ayında iyi dileklerin gerçekleşmesi temennisinde bulunan Ceenbekov, salgınla mücadelede birlik ve disiplinin önemini vurgulayarak, "Yüce Allah, Kırgızistan'ı korusun ve bereketli topraklarımızda barış ve refah her zaman hüküm sürsün." dedi.

Erdoğan'dan Ceenbekov'a tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ceenbekov'a Ramazan Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajda, "Mübarek Ramazan Bayramı'nın, içinden geçilmekte olan bu zor dönemde İslam alemine ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Milletim ve şahsım adına sağlık ve mutluluğunuz ile kardeş Kırgız halkına refah ve barış diliyorum." ifadeleri yer aldı.