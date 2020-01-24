Kırkağaç'ta evleri hasar gören 40 kişi, izcilik tesislerine yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırkağaç'ta evleri hasar gören 40 kişi, izcilik tesislerine yerleştirildi - Son Dakika

Kırkağaç'ta evleri hasar gören 40 kişi, izcilik tesislerine yerleştirildi

6 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde ikamet eden ve Akhisar-Musalar'daki 5.4 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören 40 kişi, Çam Festival Alanı içerisinde yer alan Kırkağaç Şehzadeler İzcilik Tesislerine yerleştirildi.

Kırkağaç'ta evleri hasar gören 40 kişi, izcilik tesislerine yerleştirildi, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde ikamet eden ve Akhisar-Musalar'daki 5.4 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören 40 kişi, Çam Festival Alanı içerisinde yer alan Kırkağaç Şehzadeler İzcilik Tesislerine yerleştirildi.


Kampı ziyaret eden ve mağdur vatandaşlarla görüşen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.


AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Depremde evleri hasar gören 40 vatandaşımızı Kırkağaç Şehzadeler İzcilik Tesislerine yerleştirdik. Hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle çadırda kalmanın vatandaşlarımızı zor durumda bırakacağını düşündük. Tesislerimizde 150 kişilik yerimiz mevcut. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.


Aydemir, Büyükköse ve Gedüz daha sonra Karakurt Mahallesini ziyaret etti. AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör de ziyarette hazır bulundu. - MANİSA

Kırkağaç, Karakurt, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:09 Kaynak: İHA
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