Son Dakika Haberleri: Kırkağaç'ta yaz kurslarına katılan öğrenciler sertifikalarını aldı
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Kırkağaç'ta yaz kurslarına katılan öğrenciler sertifikalarını aldı

1 saat önce

Kırkağaç Belediyesi ve Acaridman Spor Kulübü'nün açtığı yaz kurslarına katılan öğrencilere başarı belgeleri törenle verildi.

Kırkağaç'ta yaz kurslarına katılan öğrenciler sertifikalarını aldı, System.String[]

Kırkağaç Belediyesi ve Acaridman Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün açtığı yaz kurslarına katılan öğrencilere başarı belgeleri törenle verildi.

Kırkağaç Şair Eşref Stadı'ndaki törende öğrenciler, sertifika sevinci yaşadı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, kursiyerleri tebrik ederek, "Çocuklarımıza yönelik bu tarz faaliyetler devam edecek ve her zaman destekçileri olacağız." dedi.

Törene katılan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Cumhuriyet Savcısı Halil Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömür Uyumaz, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Acaridmanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Topukçu da öğrencileri tebrik etti.

Futbol, basketbol, judo, cimnastik, tekvando, yüzme, okçuluk ve voleybol branşlarında açılan kurslara, 440 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Fethi Yaşar, Şair Eşref, Jandarma, Kırkağaç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:38 Kaynak: AA
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