Kırklareli Belediyesi Meclisi toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli Belediyesi Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

07.09.2022 09:58
Kırklareli Belediyesi Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı yapıldı.

Kırklareli Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, Kırklareli Ulaşım Kooperatifi Başkanlığının şehir içi ulaşım ücretlerinde zam yapılması talebi üzerine plan ve bütçe komisyonu raporu okundu.

Raporda en son ulaşım ücretlerine nisan ayında zam yapıldığı, bu süre zarfında maliyetlerin yüzde 18 arttığının tespit edildiğine yer verildi.

Belediye Başkanı Kesimoğlu, komisyon tarafından şehir içi öğrenci 5.5 lira, sivil 8 lira, şehir içi kampüs hattı öğrenci 6 lira, sivil 8 lira, yurt ve kampüs güzergahı öğrenci 4 lira, sivil 5.5 lira, kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin 12 lira, tek binişli biletlerin 9.5 lira, 39 kart ücretinin 30 lira, kişiselleştirilmiş 39 kart ücretinin 40 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Zam talebi ve belirlenen fiyatlar oy çokluğu ile kabul edildi.

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Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Zam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Belediyesi Meclisi toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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