Belediye Başkanı Kesimoğlu, komisyon tarafından şehir içi öğrenci 5.5 lira, sivil 8 lira, şehir içi kampüs hattı öğrenci 6 lira, sivil 8 lira, yurt ve kampüs güzergahı öğrenci 4 lira, sivil 5.5 lira, kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin 12 lira, tek binişli biletlerin 9.5 lira, 39 kart ücretinin 30 lira, kişiselleştirilmiş 39 kart ücretinin 40 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Zam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli Belediyesi Meclisi toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.