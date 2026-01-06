Kırklareli Meclisi Altyapı Çalışmalarını Görüştü - Son Dakika
Kırklareli Meclisi Altyapı Çalışmalarını Görüştü

Kırklareli Meclisi Altyapı Çalışmalarını Görüştü
06.01.2026 18:21
Kırklareli Belediye Meclisi toplantısında altyapı ihalesi ve personel durumu ele alındı.

Kırklareli Belediye Meclisinin ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede yapıldı.

Bulut, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, şubat ayında başlaması planlanan altyapı çalışmasına ilişkin ihalenin 30 Aralık 2025'te İller Bankası tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

İhaleye 64 firmanın teklif verdiğini ifade eden Bulut, itiraz sürecinin başladığını anımsattı.

Kırklareli için son derece önemli bir yatırımı hayata geçireceklerini dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"720 günlük bir takvim söz konusu. 'Çok erken bitsin' gibi bir kaygımız yok. Önemli olan sağlıklı, kaliteli ve düzgün bir iş yapılması. İhaleye 64 firma teklif verdi. Bu da doğal olarak ciddi bir fiyat kırımı anlamına geliyor. 10 günlük itiraz sürecine girildi. Herhangi bir itiraz olmazsa yer teslimi yapılacak ve tahmin ediyorum şubat ayının ortasında çalışmalar başlayacak. Kırklareli'mize şimdiden hayırlı olsun."

– "Beni aratıp baskı kurmaya çalışanları işe almayacağım"

Meclis üyesi Serhat Şişmanoğlu'nun bazı personelin işten çıkarıldığı yönündeki iddiası üzerine konuşan Bulut, personelin işten çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Personelin 6 ay süreyle, geçici statüde ve asgari ücretle çalıştırıldığını hatırlatan Bulut, sözleşme sürelerinin sona erdiğini belirterek, geçici de olsa belediyeye katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Yeniden işe alınmak için baskı kurulmasına kesinlikle karşı olduğunu dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Burası benim babamın çiftliği değil, benim şirketim de değil. Burada personel alıp çıkarmayı keyfime göre yapamam. Belediyenin ödeme kabiliyeti ve mali gerçekleri var. İşe giren herkes geçici çalıştığını, sözleşmesinin yıl sonunda biteceğini ve asgari ücret alacağını biliyordu. Açıkça söylüyorum; kim olursa olsun, ister siyasetçi ister kanaat önderi, beni aratıp üzerimde baskı kurmaya çalışırsa o kişileri bu belediyeye almayacağım."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Meclisi Altyapı Çalışmalarını Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
