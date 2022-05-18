Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

18.05.2022 16:52
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada, 7 Fas ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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