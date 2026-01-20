Kırklareli'nde Buzlanma Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'nde Buzlanma Etkili

Kırklareli\'nde Buzlanma Etkili
20.01.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde soğuk hava nedeniyle Karahıdır Göleti kısmen buzla kaplandı. Sıcaklık -5°C'ye düştü.

Kırklareli'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Karahıdır Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle göletin yüzeyinin büyük bölümünde buzlanma oluştu.

Soğuk hava, kent genelinde de etkisini gösterirken, bazı evlerin çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.

Kentteki süs havuzlarının da buz tuttuğu görüldü.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının yarından itibaren artması bekleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırklareli, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Buzlanma Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:08:47. #7.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Buzlanma Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.