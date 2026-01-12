Kırklareli'nde yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?