Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

15 dakika önce

Lüleburgaz'da bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

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Lüleburgaz'da bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Lüleburgaz'ın Hürriyet Mahallesi ile Sarımsaklı köyüne 19 Mart Salı günü enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hürriyet Mahallesi'nde 10.00-12.00, Sarımsaklı köyünde 13.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün kuruluş yıl dönümü

Demirköy'de Orman Genel Müdürlüğü'nün kuruluş yıl dönümü kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Kurum personelleri arasındaki dostluğun pekişmesi, dayanışmanın arttırılması ve çalışanların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasının final karşılaşması Trakya grubu birincisi Demirköy Orman spor ile İstanbul grubu birincisi Şile Yeşil Yıldız Spor arasında gerçekleştirildi.

Rakibine 4-3 yenilen Demirköy Orman Spor, turnuvada ikinci oldu. Turnuvaya katılan ve derece elde eden takımlara hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:22 Kaynak: AA

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