Kırklareli'nde hayvan bakım evleri denetlendi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayvanları koruma kanunu ve hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğince, hayvan bakım evlerinde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde, hayvanların beslenmesi, bakımı, veteriner hekim ve hayvan bakıcısı sayısı, mevcut hayvan sayıları kontrol edildi.

Şube Müdürü Murat Deniz, açıklamasında, denetimlerin belirli periyotlarda devam edeceğini bildirdi.

Çiftçilere yerel tohum önerisi

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, çiftçilere hububat ve sebzelerde yerel tohum kullanması önerisinde bulundu.

Çakır, yaptığı açıklamasında, Slow Food Trakya Yerel Tohum Çalışma Grubu olarak yerel tohumların yaygınlaşmasını ve sağlıklı yaşamın devamlılığını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatın devamlılığı açısından tarım faaliyetlerinin önemli olduğunu belirten Çakır, yerel tohumların da sağlıklı yaşamın devamlılığı olduğunu söyledi.

Yerel tohumların gelecekteki kıtlık riskine karşı gıdanın bir güvencesi olarak görüldüğünü aktaran Çakır, "Avcılık ve toplayıcılıktan tarım hayatına geçiş, yerel tohumların varlığıyla ve sürdürülebilirliğiyle mümkün olmuştur. Yerel tohumlar insanlığın tarım hayatına başlamasıyla, göç hareketleriyle ve ticari faaliyetleriyle birlikte yeryüzünde farklı noktalara taşınmıştır. Tohumlar farklı iklim koşularına uyum sağlayarak günümüze kadar taşınmıştır. Yerel tohumlar geleceğe, çocuklarımıza ulaştıracağımız, geçmişimizden bize kalan mirastır. Bu mirası gelecek kuşaklara taşımak bizim görevimiz." diye konuştu.