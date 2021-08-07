Lüleburgaz ilçesinde Umay Okçuluk Spor Kulübü Derneği'ne ait atış alanı faaliyete başladı.

İlçede bir alışveriş merkezinde hizmete giren atış alanında okçuluk alanında geleneksel ve olimpik tarzda eğitim veriliyor.

Dernek kurucusu antrenör Çiğdem Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin ilk tescilli okçuluk spor kulübü olduklarını söyledi.

Derneğin profesyonel öğrenci ve lisanslı sporcu yetiştirmek için kurulduğunu ifade eden Öz, "Ayda 4 ders sürecek eğitimler ile kişiye özel eğitimler verilecek. 18 metrelik atış alanında hem geleneksel, hem de olimpik dersler vereceğiz. Bizim tek derdimiz Lüleburgaz'dan bir değer çıkarmak ve bu sporu sevdirmek." diye konuştu.

Yangın bölgelerine yardım kampanyası

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi Başkanı Eyyub Sabri Erdem, yangın bölgelerine ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Erdem, Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek merkez müdürü Aslı Özçelik'ten yardımlarla ilgili bilgi aldı.

Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşları adına yardım kampanyasını sürdürdüklerini belirten Erdem, kampanyaya destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik de toplanan yardımların 9 Ağustos tarihinde yangın bölgelerine gönderileceğini belirtti.