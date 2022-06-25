Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy , yaptığı açıklamada, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi için denetimlere ağırlık verdiklerini belirtti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gemilerin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgilerini kontrol etti.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hüseyin Kalkan, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.