Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nin Kofçaz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırklareli'nin Kofçaz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ziya Karataş kazandı.

Kırklareli'nin Kofçaz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ziya Karataş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ziya Karataş 262, CHP adayı Mehmet Balcı 207, Saadet Partisi adayı Zahide Tank 4 oy aldı.

Karataş'ın öz geçmişi -

Kofçaz ilçesinde 1957 yılında doğan Karataş, ilk ve ortaokul eğitimini Kofçaz'da, lise öğrenimini Kırklareli'nde, yüksekokul öğrenimini Edirne Eğitim Enstitüsü'nde tamamladı.

Öğretmen emeklisi olan Karataş, yaklaşık 2 yıldır AK Parti Kofçaz İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Karataş, evli ve 2 çocuk sahibidir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Karataş, AK Parti, Kırklareli, Kofçaz, Güncel
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