Kırklareli'nin Kofçaz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ziya Karataş kazandı.
Kırklareli
'nin Kofçaz
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ziya Karataş
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ziya Karataş 262, CHP
adayı Mehmet Balcı
207, Saadet Partisi
adayı Zahide Tank
4 oy aldı.
Karataş'ın öz geçmişi -
Kofçaz ilçesinde 1957 yılında doğan Karataş, ilk ve ortaokul eğitimini Kofçaz'da, lise öğrenimini Kırklareli'nde, yüksekokul öğrenimini Edirne
Eğitim Enstitüsü'nde tamamladı.
Öğretmen emeklisi olan Karataş, yaklaşık 2 yıldır AK Parti Kofçaz İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Karataş, evli ve 2 çocuk sahibidir.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA
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