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Kırklareli sele teslim oldu! Vatandaşlar mahsur kalınca askeri birlikler sahaya indi - Son Dakika

Kırklareli sele teslim oldu! Vatandaşlar mahsur kalınca askeri birlikler sahaya indi

29.12.2021 08:12

Kırklareli'nde sağanak yağış, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde taşkınlara neden oldu, sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı. Sel felaketine karşı askeri birlikler de sahaya inerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın zaman zaman doluyla karışık şiddetini artırması bölgedeki derelerin taşmasına sebep oldu. Taşan derelerin ilçe merkezlerine akması sel felaketini de beraberinde getirdi. Sel nedeniyle birçok evi su basarken, yolda bulunan bazı araçlarda suya gömüldü.

Askeri birliklerde sele karşı sahaya indi

ASKER ÇALIŞMALARA KATILDI

Yağış sonrası selin vurduğu bölgelerde tahliye çalışmaları başlatıldı. Kısa sürede harekete geçen AFAD, UMKE, DSİ, İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan askeri birliklerde tahliye ve müdahale çalışmalarına destek verdi.

Askeri birliklerde sele karşı sahaya indi

"SULAR ŞEHRİN İÇERİSİNE KADAR GİRDİ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Koray Sevim, "Kurtarma çalışmaları için bizde hızla buraya geldi. AFAD, UMKE'nin yanı sıra ordu birlikleri de kurtarma çalışmaları için buraya geldi. Gördüğünüz gibi Lüleburgaz Deresinden suların şehrin içerisine kadar girdiği gözleniyor. İleride AFAD ve Ordu birlikleri duruma müdahale etmeye çalışıyor. Umarız bu geceyi kimseye bir şey olmadan atlatırız" dedi.

Askeri birliklerde sele karşı sahaya indi

VALİLİK: VATANDAŞLAR UYARILARA DİKKATE ALSIN

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, gün boyu devam eden aşırı yağışlar sebebiyle Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Alpullu beldesi başta olmak üzere yağışlardan etkilenen bölgelerde Vali Osman Bilgin'in yönetiminde AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Kızılay, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren afetten etkilenen bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir... Meydana gelen su baskınından etkilenen bölgelerimizde vatandaşlarımızın tüm mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilecektir... Su baskınından etkilenen bölgelerde yaşayan değerli vatandaşlarımızın yetkili ekiplerimizin yönlendirme ve uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Allah ülkemizi, ilimizi tüm afetlerden korusun" denildi.

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Lüleburgaz, Kırklareli, Pınarhisar, Babaeski, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli sele teslim oldu! Vatandaşlar mahsur kalınca askeri birlikler sahaya indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli sele teslim oldu! Vatandaşlar mahsur kalınca askeri birlikler sahaya indi - Son Dakika
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