Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Atletizm Bölge Seçmeleri Yapıldı

Kırşehir'de Atletizm Bölge Seçmeleri Yapıldı

48 dakika önce

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan "Atletizmi Geliştirme Projesi" İç Anadolu bölge seçmeleri Kırşehir'de gerçekleştirildi.

Kırşehir'de Atletizm Bölge Seçmeleri Yapıldı, System.String[]
Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan "Atletizmi Geliştirme Projesi" İç Anadolu bölge seçmeleri Kırşehir'de gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yetenekli sporcuların seçildiği il müsabakalarının ardından düzenlenen bölge yarışmalarından İç Anadolu Bölgesi yarışmaları Kırşehir'de Gölhisar parkurunda yapıldı.

Çekişmeli müsabakaların ardından ferdi kızlarda Kayseri'den 2005- 2006 doğumlu Münevver Akkuş, kızlar takım sıralamasında ise Aksaray birinci oldu.

2005-2006 doğumlu ferdi erkeklerde Kayseri'den Furkan Mutlu, erkekler takım sıralamasında da Kayseri birinciliği elde etti. 2007- 2008 doğumlu ferdi kızlarda Kırşehir'den Sevim Demirbaş, takım sıralamasında ise Nevşehir, 2007- 2008 doğumlu ferdi erkeklerde Nevşehir'den Mert Odacı, takım sıralamasında ise Nevşehir birinci oldu.

Sıralamaya giren sporcu ve takımlar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Atletizm İl Temsilcisi Harun Yıldırım, atletizm ulusal hakem ve antrenörler takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:48 Kaynak: AA

Türkiye, İç Anadolu, Atletizm, Kırşehir, Spor
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