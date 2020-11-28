Kırşehir'de buzağı destek ödemeleri - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'de 3 bin 290 üreticiye buzağı destek ödemesi yapılmaya başlandığını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde tarım ve hayvancılık alanında üreticiyi desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek ödemelerinin başlamasıyla, üreticilere katkı sağlamasının hedeflendiğini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de 3 bin 290 üreticimize 12 bin 629 buzağı için toplamda 5 milyon 82 bin 200 lira destekleme ödemesi yapılacak. Ödemelerin bir kısmı 27 Kasım itibarıyla başlarken, kalan kısım ise 4 Aralık 2020'de başlayacak. Üreticilerimize bu ödemelerin faydalı olmasını, Kırşehir'deki hayvancılığın gelişerek daha fazla ilerlemesine katkı vermesini temenni ediyorum."