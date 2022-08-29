Kırşehir'de Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan çocuklar bisiklet turu attı

Kırşehir'de, camideki yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler, başarılarını bisiklet turuyla kutladı.

Tarihi İmaret Camisi'nde yaz Kur'an kursunu tamamlayan yaklaşık 200 çocuk için cami avlusunda veda programı düzenlendi.

"İmaret Cami" yazan tişört hediye edilen çocuklar, daha sonra caminin din görevlileriyle Medrese Mahallesi'nde bisikletleriyle tur attı.

Cami imamı Oğuzhan Kaya, AA muhabirine, kursta çocuklara Kur'an-ı Kerim'i öğretmenin yanı sıra ibadet, siyer, dini ve milli değerler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Kursa çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kaya, "Çocuklarımız bu bilgileri hayatları boyunca kullanacaklar. Çok güzel bir yaz Kur'an kursu geçirdik. Emeği geçen herkese ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah 2023 yılında yeniden buluşacağız. Onlarla güzel bir etkinlik yapalım istedik. Çocuklar 'bisiklete binip gezelim' diyorlardı. Bu turla da kursumuzu sona erdiriyoruz." diye konuştu.

Kursa katılan çocuklardan İlker Kutlu da çok faydalı bilgiler edindiklerini anlatarak, "Kur'an kursunu başarı ile tamamlamamızı bisiklet turu ile kutluyoruz." dedi.

Metehan Ünsal da güzel bir eğitim aldıklarına vurgu yaparak, "Kur'an-ı Kerim öğrendik. Hocalarımızla arkadaşlarımızla çok güzel bir ortam oluşturduk. Tişörtlerimizi hocalarımız hediye etti. Arkadaşlarımızla hocalarımızla bisiklet turu yapacağız. Kırşehir'in sokaklarını gezeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cami önünde düzenlenen programa çok sayıda cami cemaati de katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.