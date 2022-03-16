Kırşehir'de milyon yıllık fosillerin bulunduğu Kurutlu kazısı 12 aya yayılacak - Son Dakika
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Kırşehir'de milyon yıllık fosillerin bulunduğu Kurutlu kazısı 12 aya yayılacak

16.03.2022 11:05
Kırşehir'de milyon yıllık fosillerin bulunduğu Kurutlu kazısı 12 aya yayılacak

Kırşehir'de 7 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Kaman ilçesine bağlı Kurutlu köyünde yapılan kazıların süresi 12 aya çıkarıldı.

Kırşehir'de 7 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Kaman ilçesine bağlı Kurutlu köyünde yapılan kazıların süresi 12 aya çıkarıldı.

Kurutlu Kazı Başkanı ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cem Erkman, AA muhabirine, 2011'de Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Kurutlu köyünde yüzey araştırmalarıyla başlayan çalışmanın, 2014'de kurtarma kazısı olarak devam ettiğini belirtti.

Kurutlu Fosil Lokalitesi'nin 2015'te Bakanlar Kurulu kararıyla sistematik kazıya dönüştürüldüğünü hatırlatan Erkman, kazıların yeni kararla bu yıldan itibaren 12 aylık proje kazısı statüsüne geçirildiğini bildirdi.

Erkman, Kültür ve Turizm Bakanlığının arkeolojik kazı çalışmalarının yıl boyunca sürdürülerek etkin ve verimli hale getirilmesi hedefi olduğunu aktardı.

Kararın, Kırşehir'in geçmişine dair yeni bilgilere ulaşılmasına ve istihdam olanaklarının artırılmasına katkı yapacağını ifade eden Erkman, şöyle konuştu:

"Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasındaki iş birliği sonucu ortaya çıkan bu çalışma ülkemizin ve Kırşehir'in doğa tarihi ve biyostratigrafi problemlerinin çözülmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri bünyesinde de desteklenen bu uluslararası kazı, Kırşehir ve çevresinin geçmişine dair önemli bilgiler vermektedir. Bilimsel çalışmaları biten fosillerin, yeni açılacak Kırşehir Müzesi'nde ziyaretçilerle bulaşması planlanmaktadır."

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Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Edebiyat, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de milyon yıllık fosillerin bulunduğu Kurutlu kazısı 12 aya yayılacak - Son Dakika


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