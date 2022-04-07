Kırşehir Valisi Akın şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Akın şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

07.04.2022 10:39
Kırşehir Valisi Akın şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir oteldeki iftarda konuşan Akın, şehit aileleri ve gazilerle ramazan ayı vesilesiyle iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Şehitlerin, milletin hür ve bağımsız yaşamak uğruna verdiği eşsiz mücadelenin ölümsüz kahramanları olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz kutsal değerlerimiz uğruna verdikleri eşsiz mücadeleler ile yüce dinimizce cennetle müjdelenerek peygamberimize komşu olma şerefine nail oldular. Devletimiz, şehit yakınları ve gazilerin her türlü sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında en yüksek hassasiyeti göstermektedir. Herkes bilsin ki devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bizleri bölmek ve huzurumuzu kaçırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecek, ülkemiz sonsuza kadar yaşayacaktır. Aziz şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Programa, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl protokolü ve eşleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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İbrahim Akın, Kırşehir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika


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