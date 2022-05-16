Kırşehir ve Niğde'de engelliler askerlik heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Kırşehir ve Niğde'de engelliler askerlik heyecanı yaşadı

16.05.2022 18:04
Kırşehir ve Niğde'de engelliler askerlik heyecanı yaşadı

Kırşehir ve Niğde'de askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Kırşehir ve Niğde'de askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende asker elbiselerini giyen engelli gençler, bir süre komutanları eşliğinde temsili askerlik eğitimi aldı.

Ailelerin de sevinç gözyaşlarıyla izlediği törende engelli gençlere, yemin töreninin ardından terhis belgeleri verildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, törende yaptığı konuşmada, "Askerlik bizim için bir onur meselesidir. Askerlik görevini yerine getiren her genç, hayatı boyunca bunun haklı gururunu yaşamaktadır. 25 gencimiz heyecan ve coşku ile sizlerin önünde üniformalarını giymiş kahraman birer Mehmetçik olarak gurur ve onurla durmaktadırlar." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ortaç Şekeroğlu, engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende, asker üniforması giyen 17 engelli, ellerini Türk bayrağı ve silah üzerine koyup yemin etti.

Tören yürüyüşü yapan engellilere terhis belgeleri takdim edildi. Engellilere, kurulan stantlar gezdirilerek askeri ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, yaptığı konuşmada, "Kahraman Mehmetçikler, sizler bu üniforma ve kutsal askerlik yeminiyle bizim gözümüzde tam bir asker oldunuz. Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yaptırmanın gurur ve onurunu duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Vali Yardımcısı Ahmet Türkdamar, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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