Kış Aylarında Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Karşı Hijyen Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Kış Aylarında Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Karşı Hijyen Uyarısı

14.01.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının artırıcı etkisi ile hijyenin önemi vurgulandı.

İZMİR'de İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarında artışın doğal ve bu enfeksiyonlardan korunmanın en önemli etkenin ise 'hijyen' olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma, kış aylarında havanın soğumasıyla, solunum yolu enfeksiyonlarında bir miktar artış beklendiğini ve bu durumun doğal olduğunu belirterek, enfeksiyona karşı önlemleri anlattı. Doktor Kızılelma, açıklamasında "Özellikle hasta olan kişinin kapalı ortamlarda maske kullanması viral enfeksiyonların yayılmasını bir miktar engelleyecektir. Yine kalabalık yerlere gireceksek hasta olmayan kişiler de maske kullanabilir. En önemli unsurlardan biri de kişisel hijyen. Burada da en çok üzerinde durduğumuz konu el yıkamadır. Bu el yıkama, sadece suyla el yıkamak değil, sabunla ve suyla, en az 20 saniye boyunca ellerimizi ovuşturarak yıkamaktır. Ellerimizi yıkadıktan sonra da kurulamalıyız" dedi.

'HER İNSAN FARKINDA OLMADAN BİR GÜNDE 20-30 KEZ ELİNİ YÜZÜNE GÖTÜRÜYOR'

Gereksiz yere ellerin yüze götürülmemesi gerektiğini söyleyen doktor Kızılelma, "Çünkü temasla birlikte ortamdan aldığımız virüsleri vücudumuza taşıyabiliriz. Her insanın, gün boyunca 20-30 kez belki de farkında olmadan ellerini ağzına, burnuna götürdüğü tespit edilmiştir. Ortam temizliği de çok önemlidir. Özellikle kalabalık yaşanan yerlerde kapı kollarının temizlenmesi, masaların, ortak kullanım alanlarının günde birkaç kez temizlenmesi ve ortamın havalandırılması çok önem arz ediyor. Kişisel olarak alabileceğimiz bir diğer önlem de beslenmedir. Dengeli beslenme vücut direncinin yüksek kalması açısından çok önemli. Bol su tüketmemiz gerekiyor ve vücudun ihtiyacı olduğu kadar uyku da uyumamız gerekiyor. Günde 7-8 saat uyumamız vücut direncinin yükselmesi açısından çok önemlidir. Kapı kolları, toplu taşıma araçlarında elle tutunduğumuz yerler, masalar, ortak kullanılan masa gibi alanlar da riskli olabilir" diye konuştu.

'DİNLENMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Solunum yolu enfeksiyonu etkenlerinin birden fazla olduğunu söyleyen doktor Kızılelma, "Bu etkene göre geçirdiğiniz solunum yolu enfeksiyonunun ağırlığı da değişebilir. O yüzden kişinin solunum yolu enfeksiyonu geçirirken bol sıvı alması ve dinlenmesi çok önemli. Ateş yüksekliği, öksürük olması, kendini kötü hissetmesi durumunda hasta mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmeli" dedi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kış Aylarında Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Karşı Hijyen Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:20:39. #7.11#
SON DAKİKA: Kış Aylarında Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Karşı Hijyen Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.