Kış Lastiği Uyarısı

13.01.2026 14:17
ATO Başkanı Baran, kış lastiği takmanın can ve mal güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sürücülere kış lastiği uyarısı yaparak, "Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, özel araçlar için de hayati önem taşıyor. Can ve mal güvenliğimiz için kış lastiği taktırmayı ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, kış lastiklerinin yalnızca karlı ve buzlu havalarda değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü tüm koşullarda yol tutuşunu artırarak kazaların önlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Kış şartlarının Türkiye'nin dört bir yanında etkili olduğunu, kar yağışı ve sıcaklıkların düşmesiyle trafikte risklerin de arttığını vurgulayan Baran, "Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, özel araçlar için de hayati önem taşıyor. Can ve mal güvenliğimiz için kış lastiği taktırmayı ihmal etmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, 15 Nisan'da uygulamanın sona ereceğini anımsatarak, sürücülerden kış lastiklerini taktırmalarını, hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamalarını istedi.

"Kış lastiği kullanarak can ve mal kayıplarını önleyelim"

Trafik kazalarının toplumsal ve ekonomik hayatı doğrudan etkileyen bir unsur olduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Güvenli ulaşım, gündelik yaşamın sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve toplumsal huzurun sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik alınan her tedbir, toplumsal ve ekonomik hayatı da olumlu etkiliyor. Bu açıdan kış lastiği uygulamasını yasal bir zorunluluktan ziyade, insan hayatına verilen değerin, toplumsal refaha katkının somut bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz. Kış lastiği kullanarak can ve mal kayıplarını önleyelim, trafikte vereceğimiz kayıplarla kış şartlarının daha ağır sonuçlara dönüşmesine izin vermeyelim."

Baran, trafik kazalarının, araç tamir ve onarımından sigorta maliyetlerine, ulaşım altyapısından lojistik aksamalara kadar ekonomide birçok alanı olumsuz etkilediğinin altını çizerek, "Trafikte güvenliği artıran kış lastiği kullanımını bu açıdan önleyici ve maliyet düşürücü bir tedbir olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu konuda farkındalık çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Baran, ATO'nun 39 No'lu Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesinin öncülüğünde her yıl kış lastiği kullanımına ilişkin video çalışması hazırladıklarını ve led ekranlarda yayımladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

