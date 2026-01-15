Kış Soğukları Ayakkabı Tamircilerine Yaratıyor - Son Dakika
Kış Soğukları Ayakkabı Tamircilerine Yaratıyor

15.01.2026 14:35
Aşırı soğuklar, su geçiren ayakkabılarla tamir talebini artırdı. Tamirciler yoğun iş dönemi bekliyor.

Kara kış ve aşırı soğuklar, ayakkabı tamircilerinin işine yaradı. Su geçiren ayakkabılar nedeniyle yoğunluk yaşayan tamirciler, işlerin mevsim sonuna kadar yoğun geçeceğini umut ediyor.

Kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte ayakkabı tamirine olan talep de arttı. Yağışın sık görüldüğü Samsun'da özellikle deri ayakkabı ve botlarda yaşanan su alma problemi, vatandaşları tamircilerin yolunu tutmaya yönlendirdi. Artan talepten memnun olan ayakkabı tamircileri, yoğunluğun mevsim boyunca devam edeceğini ifade ediyor.

"Kış mevsiminde işlerimiz yoğun oluyor"

Soğuk havalarla birlikte işlerin belirgin şekilde arttığını söyleyen ayakkabı tamircisi Turgut Dursun, kış aylarının kendileri için en hareketli dönemlerden biri olduğunu belirtti. Dursun, "Kışın özellikle ayakkabı tamir işleri çok artıyor. Çocuklar okula, vatandaşlar işe giderken ayakkabılar ister istemez su alıyor. Bu da tamir ihtiyacını doğuruyor. Şu sıralar en çok taban değişimi, yırtık dikimi ve yama işleri yapıyoruz. Tamir ücretleri 100 TL'den başlayıp 700 TL'ye kadar çıkabiliyor. İyi bir deri ayakkabının fiyatı ise 5 bin TL'den başlıyor. Bu yüzden birçok kişi yeni ayakkabı almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor" dedi.

Üniversitelerin tatil olduğu dönemlerde çanta ve valiz tamirlerinin arttığını da ifade eden Dursun, sezon sonunda da benzer bir yoğunluk beklediklerini dile getirdi. Okulların açıldığı dönemlerde ise yeni alınan ayakkabıların sıkma ve uyum sorunları nedeniyle tadilat taleplerinin devam ettiğini söyledi.

"Cilalı boyanmayan deri ayakkabılar su geçirir"

Deri ayakkabıların kışın su almasının en büyük nedeninin yanlış kullanım olduğuna dikkat çeken Dursun, "Deri ayakkabı giyenler yağmur ve karlı havalarda mutlaka cilalı boya kullanmalı. Sadece boya yapmak yeterli değil. Cila, derinin yüzeyini kayganlaştırır ve suyun tutunmasını engeller. Cilalanmayan deri ayakkabılar su geçirir. Bu konuda müşterilerimizi sürekli uyarıyoruz" diye konuştu.

Bot ve deri ayakkabı tamiri yapan esnaf, doğru şekilde yenilenen kaliteli ayakkabıların sıfır ayakkabıdan farkı olmadan uzun süre kullanılabileceğini belirtiyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

