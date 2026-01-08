Kış Sporları Ürünlerine İlgi Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

Kış Sporları Ürünlerine İlgi Artıyor

08.01.2026 12:39
Trendyol, kar yağışıyla kış sporları ürünlerine talebin arttığını ve satışların yükseldiğini duyurdu.

Trendyol, yurt genelinde etkili olan kar yağışları ve kayak sezonunun açılmasıyla platformundaki kış sporları ürünlerine ilginin arttığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kar yağışlarının başlaması, platformdaki alışveriş tercihlerine de yansıdı.

Kayak ve snowboard ürün grubunda satışlar hız kazanırken, kızak, kayak gözlüğü, kayak eldiveni ve snowboard ekipmanları en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Özellikle kızaklara ilginin arttığı dönemde, kürek tasarımlı kar kızağı satışları geçen yıla kıyasla 10 katın üzerine çıktı. Koruyucu ürün gruplarına yönelik talep artışı sürerken, kayak gözlüğü de en çok satılan ürünlerden biri oldu.

Soğuk hava koşullarına uygun giyim tarafında ise termal içlikler, softshell ve polar ürünler ile outdoor ayakkabılar tercih edildi.

Spor ve outdoor kategorisine talep büyük şehirlerde artmaya devam ederken, Muş, Giresun, Nevşehir, Bayburt ve Zonguldak'ta yüzde 40'a varan artış kaydedildi.

Kaynak: AA

