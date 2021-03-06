Kısıtlamasız ilk cumartesinde "Kıymetini bilelim" diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı - Son Dakika

Kısıtlamasız ilk cumartesinde "Kıymetini bilelim" diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı

06.03.2021 12:59
Kısıtlamasız ilk cumartesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi. Ancak özellikle İstanbul'daki manzaralar pek kıymet bilinmediğini gösterdi.

Koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı.

PANDEMİ ÖNCESİ GİBİ

13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, yerinde karar dönemi le sadece pazar günü uygulanmaya başlandı. Yerine karar dönemi ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu gözlendi. Boğaz Köprüsü'nün girişindeki trafik pandemi öncesi normal günlerden farksızdı.Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için büyük gayret içindeydi.

Kısıtlamasız ilk cumartesinde 'Kıymetini bilelim' diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı

Haftalardır cumartesi günleri kısıtlama ile birlikte yolların bomboş kaldığı İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafikte hareketlilik yaşandı. Çok sayıda aracın trafikte olduğu görülürken yine otobüs ve metrobüs duraklarında da çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü.

İSTANBULLULAR SAHİLE AKIN ETTİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşık üç ay sonra kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbullular, sahillere akın etti.Kimi sahilde kahvaltı yaptı kimisi de yürüyüş yapıp, balık tuttu.

Kısıtlamasız ilk cumartesinde 'Kıymetini bilelim' diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı

"EVDE KALSAK DAHA İYİYDİ"

Ortaköy Sahili'nde balık tutan Tamer Billur "Bence evde kalsak daha iyiydi. Hastalık çoğalmaz. O kadar bilim adamları büyüklerimiz uğraşıyor. Ama herkes kurallara uymuyor. Kısıtlamaya uymuyorlar. 'Ekmek alacağım.' diyorlar ama yalan. Bugün Ortaköy Sahili'ndeyim. Yarına biraz balık tutacağım. Yarın da onları evde yiyeceğiz." dedi.

"PANDEMİNİN BİTMESİ İÇİN YARIN EVDEYİZ"

Bir gün de olsa hafta sonu dışarıda olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Mecnun Ergin, "İlk defa cumartesi dışarı çıkıyoruz. Bizim için güzel bir şey oldu. Hafta içi zaten çalışıyoruz. Hafta sonu da yasaklar nedeniyle evde kalıyorduk. Şimdi Cumartesi dışarıdayız. Pazar günü de evdeyiz. Pandeminin bitmesi için yarın evdeyiz." diye konuştu.

"BUGÜN BİZİM İÇİN BİR FIRSAT OLDU"

Çocuğu ile sahilde yürüyüş yapan Alper Sadıkay, "Dışarı çıktığımız için çok mutluyuz. Çocuğumuzu dışarı çıkaramıyorduk. Bugün bir fırsat oldu çocuğumla dışarı çıktım. Yürüyüş yaptık. Özlemişiz sahilleri. Yarın da evdeyiz. Ama alıştık artık." şeklinde konuştu.

AVCILAR'DAN ARNAVUTKÖY'E KAHVALTIYA GELDİLER

Avcılardan Arnavutköy Sahili'ne kahvaltı yapmaya gelen Ömer Faruk Tolun "Uzun zamandan beri ilk defa boğazda bir kahvaltı yapmak istedim. Onun sevinci var içimde. Boğaz havası alıp simit ile kahvaltı yaptım. Boğazda olup nefes almak bile farklı geliyor. Çok lezzetli geliyor. Avcılar'dan geliyorum. Sadece bu kahvaltı için. Bir de boğazda yürüyüş yapacağım. Bence bu dünyaya bedel. Her şeye değer." dedi.

Kısıtlamasız ilk cumartesinde 'Kıymetini bilelim' diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı

TOPLU HALDE SPOR YAPTILAR

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde Ümraniye Millet Bahçesi'nde sabah sporuna katılarak gençlere eşlik etti. Gençlerin sabah yürüyüş sporu havadan görüntülendi.

Kısıtlamasız ilk cumartesinde Kıymetini bilelim diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı

Fahrettin Koca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kısıtlamasız ilk cumartesinde 'Kıymetini bilelim' diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti Caner Erkin'in affedilmesi için Emre Belözoğlu harekete geçti Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu
West Ham United, Cyle Larin'in bonservisi için 13 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor West Ham United, Cyle Larin'in bonservisi için 13 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor         
12:49
Yakın arkadaşının tavsiyesini onu kaybettiği gün dinleyen Didem Soydan, Twitter hesabını kapattı Yakın arkadaşının tavsiyesini onu kaybettiği gün dinleyen Didem Soydan, Twitter hesabını kapattı         
12:37
Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi? Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi?         
11:41
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
8 yavru köpek yakılarak öldürülmüş halde bulundu, anneleri bir an olsun başlarından ayrılmadı 8 yavru köpek yakılarak öldürülmüş halde bulundu, anneleri bir an olsun başlarından ayrılmadı         
11:00
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı         
09:48
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Hasta artışı var" dediği İstanbul'da vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti         
09:25
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz         
22:01
Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü         
20:59
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor         
19:33
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda         
18:19
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 13:02:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamasız ilk cumartesinde "Kıymetini bilelim" diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei