Kısıtlamaya rağmen sokakta top oynadılar - Son Dakika

Kısıtlamaya rağmen sokakta top oynadılar
03.01.2021 10:55
Bahçelievler'de, sokağa çıkması kısıtlamasına aldırmayan aralarında 20 yaş altı gençlerin de olduğu bir grup, apartman arasında top oynadılar.
Bahçelievler'de, sokağa çıkması kısıtlamasına aldırmayan aralarında 20 yaş altı gençlerin de olduğu bir grup, apartman arasında top oynadılar. Ayrıca, gençlerin maskesiz olduğu da görüldü.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaşındaki gençlere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Güneş sokakta bir grup genç, kısıtlamayı adeta hiçe saydı. Aralarında 20 yaş altı gençlerin de olduğu kişiler apartmanlar arasında top oynamaya başladı. Maskesiz oldukları görülen gençlerin rahat tavırları pes dedirtti. - İSTANBUL
Son Dakika Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Çekici ile drift yapan sürücü, yakalanınca suçu kime atacağını şaşırdı: Annem yaptı Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler 2 çocuk annesi çalıştığı restoranı satın alıp hayalini gerçekleştirdi ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak