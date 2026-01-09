Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Bir isteme töreninde damadın annesi, gelin adayını babasından isterken kullandığı ifadelerle dikkat çekti. Damadın annesi, "Kızım, kızınız Özlem'i, oğlum, oğlunuz Aras Doğukan'a istiyoruz" diyerek geleneksel anı içten bir dille yaşattı.

GELİNİN BABASINDAN DUYGUSAL KARŞILIK

Bu sözler karşısında duygularını saklayamayan gelin adayının babası ise "Vallahi şu an duygulandım" diyerek yanıt verdi. Törende yaşanan bu anlar, kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.