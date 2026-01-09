Bir isteme töreninde damadın annesi, gelin adayını babasından isterken kullandığı ifadelerle dikkat çekti. Damadın annesi, "Kızım, kızınız Özlem'i, oğlum, oğlunuz Aras Doğukan'a istiyoruz" diyerek geleneksel anı içten bir dille yaşattı.
Bu sözler karşısında duygularını saklayamayan gelin adayının babası ise "Vallahi şu an duygulandım" diyerek yanıt verdi. Törende yaşanan bu anlar, kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.
Son Dakika › Yaşam › Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu - Son Dakika
