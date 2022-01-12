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Kız meselesi nedeniyle tartıştığı husumetlisi, genci evinin önünde alnından vurdu - Son Dakika

Kız meselesi nedeniyle tartıştığı husumetlisi, genci evinin önünde alnından vurdu

12.01.2022 20:40

Denizli'de akşam saatlerinde evine giden genç, apartmandan içeri gireceği sırada kız meselesi sebebiyle tartıştığı husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saçmaların alnına isabet etiği genç, hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheli kayıplara karıştı.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde meydana gelen olayda, Fatih Caddesinde bulunan evine giden 24 yaşındaki Ramazan Y, kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet A. tarafından apartmandan içeri gireceği sırada silahlı saldırıya uğradı.

SAÇMALAR ALNINA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmalar çevrede bulunan iş yerlerine isabet ederken biri ise Ramazan Y'nin alnına denk geldi. Esnafların dışarı çıktığını gören Mehmet A. ise olay yerine geldiği hafif ticari araç ile kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri alnından hafif şekilde yaralanan Mehmet A'yı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken, kaçan şüpheli ise her yerde aranıyor.

"BAYAĞI GÜRÜLTÜLÜYDÜ"

Olay anından silah sesini duyan esnaf Kezban Erçetin, ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, "Bir ses geldi, bayağı gürültülü ve bizde ne olduğunu anlayamadık. Göremedik zaten" dedi.

Kız meselesi nedeniyle tartıştığı husumetlisi, genci evinin önünde alnından vurdu
Kız meselesi nedeniyle tartıştığı husumetlisi, genci evinin önünde alnından vurdu
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Merkezefendi, Denizli, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız meselesi nedeniyle tartıştığı husumetlisi, genci evinin önünde alnından vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız meselesi nedeniyle tartıştığı husumetlisi, genci evinin önünde alnından vurdu - Son Dakika
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