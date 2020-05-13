Kızılay karantinadaki Karaağaç Mahallesini unutmadı - Son Dakika

152 yıllık yardım çınarı Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınan Manisa'nın Salihli ilçesindeki Karaağaç Mahallesine gıda paketi yardımında bulundu.



Her zaman ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Türk Kızılayı Salihli Şubesi, bu kez de Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Manisa Valiliği tarafından 14 günlük karantinaya alınan Karaağaç Mahalle sakinlerine gıda paketi desteğinde bulundu.



Kızılay gönüllüleri tarafından araçlara yüklenen gıda paketleri, Jandarma kontrol noktasında Şube Başkanı A. Cüneyt Musal tarafından Mahalle Muhtarı Davut Parlak'a teslim edildi.



Ramazan yardımları başladı



Öte yandan Türk Kızılayı Salihli Şubesi, Ramazan ayı nedeniyle, "Dertler paylaştıkça bitecek yeter ki inan buna" sloganı ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımına başladı. Şube Başkanı A.Cüneyt Musal, yardımsever vatandaşların bağışladığı yardım kolilerini ulaşım ve geçim şartları zor olan mahallelerde dağıtmaya başladıklarını söyledi. Kızılay olarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Musal, "Kapı kapı dolaşarak gıda ve hijyen paketleri ile kavurmaları vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi. - MANİSA