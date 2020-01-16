Kızılcahamam'da "Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da 'Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun' projesi - Son Dakika

Kızılcahamam'da "Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun" projesi

6 saat önce

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet İlkokulu işbirliği ile başlatılan "Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun" kampanyası, Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na konulan kumbaraların açılışı yapılarak başlatıldı.

Kızılcahamam'da

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet İlkokulu işbirliği ile başlatılan "Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun" kampanyası, Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na konulan kumbaraların açılışı yapılarak başlatıldı.


Programa Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Gürsoy, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Başkan Acar, kampanya hakkında ve Sıfır Atık Projesi hakkında kısa bir bilgi vererek başlatılan bu güzel kampanyanın hayırlı olmasını diledi ve emeği geçen öğretmen, idareci ve öğrencileri tebrik etti.

Proje, evlerinde çocukların artık kullanmadığı atıl vaziyette bulunan oyuncakların ve okunmuş kitapların toplanarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmasını amaçlıyor.

Demokrasi Meydanı, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı
Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
21:48 Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi - Son Dakika
21:48 Şırnak'taki kayıp Süryani çiftle ilgili Valilikten açıklama Açıklaması - Son Dakika
21:46 Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika
21:46 AA Genel Müdürü Kazancı: "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı" - Son Dakika
21:46 Edirne'den Arnavutluk'taki depremzedelere "senfonik" destek - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika
20:52 Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 21:53:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılcahamam'da "Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]