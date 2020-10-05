Kızılcahamam "Sıfır Atık Belgesi"ni aldı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" Projesi kapsamında pilot bölge olan Kızılcahamam Belediyesi, sıfır atıkla ilgili çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşların sağlığını korumak için ilçede temizlik operasyonları başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak ilçede birçok farklı noktaya Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Dönüştürülebilen ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla doğayı ve çevreyi de korumuş oluyoruz. Kızılcahamamlı hemşehrilerim atıklarını geri dönüşüm kutularına atarak çevreyi koruyabilirler. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, temiz bir doğadır."

"Kızılcahamam'ın Türkiye'nin ilk Sıfır Atık ilçesi" olduğunu ifade eden Acar, "Sıfır Atık Belgesi'ni aldık. Atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor." dedi.