Kızılırmak Buzla Kaplandı

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Sıcaklığın sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava il merkezi ve ilçelerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğriköprü mevkisindeki bazı kısımları buz tuttu.

Şarkışla'da termometreler sıfırın altında 30,3'ü gösterdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, günün en düşük sıcaklığının sıfırın altında 31,8 dereceyle ölçüldüğü Rize'nin İkizdere ilçesini, sıfırın altında 30,3 derece ile Şarkışla takip etti.