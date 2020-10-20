Kızıltepe'de bir hayırsever okul yapımı için arsa hibe etti - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayırsever, okul için arsa hibe etti.

Hayırsever Mehmet Hadi Kahraman ilçede bulunan Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi için arsa hibe etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde imzalanan protokolün ardından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Kahraman'a teşekkür etti.

Sümer, "Yapılan bu hibe kutsal bir iş. Eğitim ve öğretime büyük katkılar sunacak. Örnek bir davranış sergilendi. Çocukların geleceğine yapılan bu tür yatırımların toplumumuzun birlik ve beraberliğine aynı zamanda ülkemizin eğitimine de önemli katkılar sunacak" dedi.